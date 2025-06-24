Госдума отменила один принятый в 90-х запрет для бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в корпоративное законодательство в целях отмены запрета на создание фирм-«матрешек», действовавшего с 1995 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Одобренные изменения законов об АО и ООО разрешают хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица, что, как ожидается, позволит ограничить число создаваемых юрлиц в таких цепочках теми случаями, когда это необходимо для более удобного структурирования бизнеса.

Как объяснил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, отмена указанного запрета из 90-х, согласно которому «если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец», облегчит рост компаний, позволив разделить их на специализированные направления, например, производство, доставку и продажи. Также, уточнил депутат, бизнесу, который хочет выйти на новые рынки или защитить свою основную деятельность от рисков, теперь будет легче создавать новые юридические лица.

Письмо Гаврилову с призывом принять соответствующие изменения в 2022 году написал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В конце 2024-го стало известно, что Минюст РФ доработал предложение об отмене запрета на фирмы-«матрешки», исключив из законопроекта предлагавшуюся норму о солидарной субсидиарной ответственности холдинга по обязательствам «дочек» в цепочке «матрешек».