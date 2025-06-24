Путин поручил кабмину изучить идеи бизнеса по возвращению иностранных компаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить предложения российского бизнеса по возвращению иностранных компаний.

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Соответствующее поручение глава государства дал по итогам майской встречи с членами «Деловой России».

— С учетом ранее данного поручения рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, во владение или в пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности, и при необходимости обеспечить учет таких предложений, — говорится на официальном сайте Кремля.

Доклад о результатах работы должен быть предоставлен до 1 июля. В качестве ответственного за поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

При этом в мае Путин заявил, что на него выходят с просьбами о возвращении крупного иностранного бизнеса в страну. По его словам, на возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию нужно смотреть с прагматической точки зрения и проследить, кто и как себя вел.

Причем незадолго до этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что процесс возвращения иностранных компаний в Россию уже идет, их представители ведут активные переговоры. Он также назвал индикатором прогресса регистрацию иностранных товарных знаков. Глава РФПИ подчеркнул, что многие компании в различных отраслях подтверждают свой интерес к возвращению на российский рынок.