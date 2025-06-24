Путин поручил кабмину изучить идеи бизнеса по возвращению иностранных компаний
Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить предложения российского бизнеса по возвращению иностранных компаний.
Соответствующее поручение глава государства дал по итогам майской встречи с членами «Деловой России».
— С учетом ранее данного поручения рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, во владение или в пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности, и при необходимости обеспечить учет таких предложений, — говорится на официальном сайте Кремля.
Доклад о результатах работы должен быть предоставлен до 1 июля. В качестве ответственного за поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина.
При этом в мае Путин заявил, что на него выходят с просьбами о возвращении крупного иностранного бизнеса в страну. По его словам, на возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию нужно смотреть с прагматической точки зрения и проследить, кто и как себя вел.
Причем незадолго до этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что процесс возвращения иностранных компаний в Россию уже идет, их представители ведут активные переговоры. Он также назвал индикатором прогресса регистрацию иностранных товарных знаков. Глава РФПИ подчеркнул, что многие компании в различных отраслях подтверждают свой интерес к возвращению на российский рынок.