Акционеры "Ютэйр" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Акционеры авиакомпании "Ютэйр" на прошедшем 24 июня годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Акционеры «Ютэйр» приняли решение по дивидендам за 2024 год
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"Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" за 2024 год не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

Ранее наблюдательный совет авиакомпании рекомендовал не выплачивать дивиденды.

Кроме того, акционеры вновь избрали генеральным директором авиакомпании Андрея Мартиросова. Он занимает эту должность с 1999 года.

Авиакомпания "Ютэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний. В 2024 году пассажиропоток группы "Ютэйр" вырос на 5%, до 7,1 млн пассажиров, из них 6,4 млн - на самолетах, 700 тыс. - на вертолетах. Авиакомпания в 2024 году сократила чистую прибыль по РСБУ в четыре раза, до 866,7 млн рублей.