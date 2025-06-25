Акционеры «Ютэйр» приняли решение по дивидендам за 2024 год

Акционеры авиакомпании "Ютэйр" на прошедшем 24 июня годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

"Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" за 2024 год не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

Ранее наблюдательный совет авиакомпании рекомендовал не выплачивать дивиденды.

Кроме того, акционеры вновь избрали генеральным директором авиакомпании Андрея Мартиросова. Он занимает эту должность с 1999 года.

Авиакомпания "Ютэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний. В 2024 году пассажиропоток группы "Ютэйр" вырос на 5%, до 7,1 млн пассажиров, из них 6,4 млн - на самолетах, 700 тыс. - на вертолетах. Авиакомпания в 2024 году сократила чистую прибыль по РСБУ в четыре раза, до 866,7 млн рублей.