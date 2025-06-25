В Италии крупная сеть супермаркетов убрала с полок израильские товары

Израильские товары пропали с полок супермаркетов итальянской сети Coop Alleanza 3.0, которая принадлежит группе кооперативов Coop.

Как сообщает РИА Новости, решение убрать с полок продукцию израильского происхождения торговая марка объяснила солидарностью с палестинцами.

Отмечается, что с полок уберут в том числе марки арахиса, кунжутной пасты тахини и товары под брендом производителя сифонов. Кроме того, в знак поддержки палестинцев в ассортимент включили газировку Gaza Cola.

Ранее сообщалось, что Италия приняла решение ввести самые жёсткие санкции на экспорт вооружений в Израиль.