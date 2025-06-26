Wildberries запускает раздел премиум-товаров

Объединенная компания Wildberries & Russ запускает раздел премиальной продукции - в нем будут собраны оригинальные товары от известных производителей, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании.

"Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает раздел "Бренды" - галерею для продажи оригинальных товаров от известных производителей. Обновление стало ребрендингом прежнего раздела "Тренд" и уже доступно для части пользователей мобильного приложения на Android в России, Грузии, Казахстане, Белоруссии, Армении и Узбекистане", - рассказали в компании.

Ранее в июне основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в интервью ТАСС сообщила, что Wildberries планирует развивать сегмент премиальных товаров и обсуждает запуск двух проектов в этом направлении.

Как отметили в пресс-службе объединенной компании 26 июня, в разделе "Бренды" собраны премиальные товары, международные и локальные марки, а также продукция мультибрендовых магазинов. Новый раздел включает позиции только со специальной меткой "Оригинал", однако товары с такой меткой остаются в доступе и в других разделах.

"В числе ключевых категорий - одежда, обувь, электроника, косметика, товары для дома и спортинвентарь", - отметили в пресс-службе.

Новый раздел появится на сайте и устройствах на iOS в ближайшее время. Он также будет постепенно обновляться и пополняться все новыми известными брендами.