Главного конструктора самолета «Байкал» неожиданно сменили

Уральский авиазавод УЗГА резко заменил конструктора многоцелевого самолета «Байкал». Об этом пишет издание «Ведомости».

Вадима Демина на этой должности заменил Александр Силин. Демин курировал разработку «Байкала» с самого начала. Чем занимался Силин до перестановок, не уточняется. Руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» в «Некстонс СТП» Арутюн Саркисян допустил, что причины отстранения Демина от руководства проектом могут быть личными или управленческими. О нареканиях к нему не сообщается, в СМИ поступали сообщения о том, что строительные работы идут по графику.

Самолет «Байкал» планируют поставить на рынок уже в 2026 году, он должен заменить советский «кукурузник» АН-2.

До этого директор УЗГА Леонид Лузгин рассказал, что самолет «Байкал» будет стоить 220-340 млн рублей. По его словам, цена «Байкала» будет соответствовать рынку, его стоимость будет сопоставима с американским одномоторным самолетом Cessna Grand Caravan.