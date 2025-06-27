ЦБ аннулирует лицензии «Прайвет Капитал»

Банк России принял решение аннулировать лицензии инвестиционной компании «Прайвет Капитал» на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Их действие прекратится с 27 октября 2025 года, говорится в сообщении регулятора.

«Прайвет Капитал» обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26 октября.

Основанием для отзыва лицензий стали неоднократные нарушения в течение года антиотмывочного закона и законодательства о ценных бумагах, а также неисполнение предписаний ЦБ. Кроме того, компания участвовала в проведении подозрительных операций, указали в Центробанке.