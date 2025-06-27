Названы сроки открытия нового офиса «Яндекса»

Завершение строительства нового офиса "Яндекса" в Москве задерживается до IV квартала 2025 года, а открытие планируется на 2028 год.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"По независящим от нас причинам открытие нового офиса "Яндекса" в Москве задерживается. Завершение строительства здания планируется в IV квартале этого года, затем начнется этап внутренней отделки. Открытие офиса планируется на 2028 год", - рассказали в пресс-службе.

Ранее о переносе сроков сдачи офиса сообщило издание Forbes.

"Яндекс" в 2020 году получил разрешение на строительство новой штаб-квартиры компании на юго-западе Москвы. Новая штаб-квартира "Яндекса" строится на участке, который раньше занимала гостиница "Корстон". Общая наземная площадь штаб-квартиры составит около 162 тыс. кв. м. Как отмечали в Москомархитектуре, штаб-квартира будет представлять собой комплекс с тремя разновысотными "крыльями" (предельная высота до 75 м), объединенными центральным атриумом с прозрачной кровлей. Легкий и технологичный фасад будет облицован металлическими панелями, значительная часть площади отведена под витражное остекление. Кровля будет частично эксплуатируемой - на ней разместятся террасы.