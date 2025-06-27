Сербия добилась от США послабления в санкциях против «Газпрома»

Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,14 процента акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», добилась от Минфина США новой отсрочки в санкциях. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

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Срок лицензии продлен до 29 июля. Это уже четвертое подряд продление, запрос на него NIS подала 20 июня, позднее его поддержали правительства Сербии и Венгрии.

Предыдущую отсрочку сроком на два месяца компания получила 26 апреля. Минэнерго республики отмечало, что надеются на понимание Вашингтона в этом вопросе.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей углеводородов, владеет нефтеперерабатывающим заводом и сетью АЗС, действующих также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии.

При этом доля Сербии в компании составляет только 29,87 процента акций. Президент республики Александр Вучич в начале января, еще до объявления о санкциях, предлагал выкупить пакет акций у России за 700 миллионов евро. К настоящему моменту переговоры, если они ведутся, не привели к положительному результату.

Для Белграда санкции против NIS стали бы серьезным ударом. Компания занимает более половины национального рынка и является единственным переработчиком нефти.