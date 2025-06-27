Власти ФРГ намерены запретить эксплуатацию «Северного потока — 2»

Власти Германии планируют изменить закон о внешней торговле, чтобы запретить использование газопровода «Северный поток — 2».

«Германия рассматривает возможность внесения изменений в закон о внешней торговле, чтобы не допустить поглощения компании, управляющей газопроводом «Северный поток — 2», — говорится в материале Reuters.

Данная мера является частью усилий Берлина по предотвращению возможного возобновления импорта российского газа, пишет агентство.

Отмечается, что соответствующий документ был направлен на рассмотрение депутатом от партии «Зелёные».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга в Брюсселе сообщила о намерении ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».