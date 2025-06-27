Раскрыты траты Безоса на свадьбу с журналисткой Санчес

Свадьба в Венеции миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей и журналистки Лорен Санчес обойдется примерно в 50 млн долларов. Точные детали по организации трехдневного мероприятия держались в секрете на фоне общегородских протестов, сообщает телеканал CNBC.

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Президент регионального правительства Венето, в состав которого входит Венеция, Лука Дзайя уточнил, что на свадьбу и различные сопутствующие мероприятия потребуется 47-56 млн долларов.

На это звездное мероприятие приглашены около 200 знаменитостей и представителей бизнес-элиты, в том числе дочь президента Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, Билл Гейтс, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Ашер и несколько Кардашьян - и это лишь некоторые из них.

Главный свадебный прием состоится 28 июня в Арсенале, историческом комплексе, окруженном крепостными стенами, в восточной Венеции. В последнюю минуту место проведения было перенесено из здания 16-го века в центре города из соображений безопасности.

По данным Reuters, пять самых роскошных отелей Венеции, включая Cipriani и Aman, были забронированы для размещения гостей. Щедрая демонстрация денег и излишеств вызвала негативную реакцию местных жителей и демонстрантов-экологов, которые протестуют против использования объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве игровой площадки для сверхбогатых.

Венеция уже испытывает давление со стороны чрезмерного туризма, и в прошлом году знаменитый итальянский город стал первым в мире, который ввел плату за въезд для туристов в попытке ослабить давление массового туризма и сделать его более пригодным для жизни жителей.

Сообщается также, что Безос, один из богатейших людей в мире, состояние которого, по данным Forbes, оценивается в 230 миллиардов долларов, также намерен сделать ряд благотворительных пожертвований, в том числе 2 млн евро для научного консорциума Corila, изучающего экосистему Венецианской лагуны.