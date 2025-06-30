Кабмин одобрил поправки о сборе с авиакомпаний на ремонт аэропортов

Правительство одобрило поправки к законопроекту о вводе сбора на строительство и реконструкцию аэропортов, который предлагают взимать с авиакомпаний. Об этом сообщил ТАСС 30 июня со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении агентства.

Законопроект уже принят в первом чтении в Госдуме. Поправками к нему предлагается дополнить Воздушный кодекс новой статьей о введении сбора на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта.

Взимание сбора будет происходить в аэропортах, которые должен определить кабмин. Для этого воздушные гавани будут сгруппированы — с учетом их заявлений и решения кабмина. Собранные внутри одной группы средства направят на строительство и реконструкцию аэропортов в той же группе.

Правительство также установит порядок сбора и использования средств и механизм составления аэропортовых групп, а также на какие объекты пойдут привлеченные средства. В отобранные группы не войдут аэропорты, с которыми заключены концессии о строительстве и/или реконструкции инфраструктурных объектов. В случае принятия закона данные новеллы вступят в силу с 1 сентября.

Как писала «Парламентская газета», данная работа проводится по поручению президента Владимира Путина, который 29 февраля 2024 года, выступая с Посланием Федеральному Собранию, поставил задачу за шесть лет модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов, направив на эти цели не менее 250 миллиардов рублей.

В Минтрансе рассчитывают, что введение инфраструктурного сбора позволит расширить программу модернизации аэропортов до 2030 года и тем самым сделает перелеты более безопасными и комфортными.