Сбер на ГОСА сообщил о запуске Клуба акционеров

На годовом заседании Общего собрания акционеров Сбер объявил о запуске Клуба акционеров — закрытого сообщества для владельцев акций банка, которые хранятся в Сбере. Проект призван изменить формат отношений между банком и частными инвесторами, создав для них систему долгосрочной вовлечённости и ценности владения, говорится в сообщении Сбера.

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Клуб акционеров — это новый формат мероприятий, возможность участия в запуске новых продуктов и сервисов, доступ к аналитике от ведущих экспертов рынка, новые финансовые и нефинансовые привилегии, а также премия «Инвестор года».

«Сегодня в России почти 47 миллионов частных инвесторов. Многие из них владеют акциями крупных компаний, но не всегда чувствуют достаточную вовлеченность и личное участие в жизнь бизнеса, несмотря на наличие ценных бумаг. Акция Сбера — самая популярная среди частных инвесторов. И для нас это не просто показатель доверия, это ответственность. Быть акционером — быть частью будущего компании. Поэтому мы запускаем Клуб акционеров Сбера. Это новое пространство, где инвесторы и банк будут вместе находить новые решения для развития компании. Для нас это инвестиция в устойчивость, в культуру участия и в новое поколение владельцев Сбера», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Проект стартует в начале июля, подробности будут доступны на сайте Сбера и в приложении СберИнвестиции.