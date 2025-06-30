Назван размер утвержденных акционерами Сбера по итогам ГОСА дивидендов

Подведены итоги годового заседания Общего собрания акционеров Сбербанка за 2024 год, которое прошло в новом дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 миллиарда рублей (34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции), а также утвердило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 июля 2025 года.

Акционеры утвердили годовой отчет Сбербанка за 2024 год, выбрали аудиторскую организацию, утвердили новые редакции Устава банка и нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления банка.

Кроме того, собранием избран новый состав Наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.

«Сбер - важный институт развития страны. Его финансовое состояние отражает реальную ситуацию в экономике. За 2024 год Сбер вновь показал выдающиеся итоги работы. Дивиденды от крупнейших российских компаний — это важный вклад в государственный бюджет. Рекордный размер дивидендов Сбера позволит повысить эффективность государственных расходов и обеспечить стабильность финансовой системы России», — отметил председатель Наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2024 году «благодаря нашим клиентам, акционерам и эффективной работе команды Сбера мы достигли впечатляющих финансовых результатов». «Сегодня акционеры утвердили рекордные для Сбера и российского рынка дивиденды — почти 787 миллиардов рублей. Нам важно делиться успехами и обеспечить достойную доходность инвестиций наших акционеров. Это укрепит уверенность в нашей финансовой устойчивости и надежности. Сбер продолжит технологическое развитие всех направлений деятельности, что будет способствовать повышению уровня экономического развития страны», — подчеркнул он.

Акционеры голосовали онлайн по вопросам повестки дня собрания в одном из двух сервисов: «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» или E-voting. Для акционеров, учитывающих акции в Депозитарии Сбербанка, голосование также было доступно в приложении «СберИнвестиции».