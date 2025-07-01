Иранская компания предложила полностью выкупить Астраханский порт

Иранская компания Nasim Bahr Kish (дочерняя структура иранской государственной компании IRISL) намерена полностью выкупить акции Астраханского порта.

Как стало известно "Коммерсанту", компания готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций. В настоящий момент компания владеет 53,66% первых и 51,29% вторых соответственно.

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Общая стоимость сделки может обойтись в 437,5 миллиона рублей. Сделка планируется под долгосрочные инвестиции. Через порт осуществляется торговля между Россией и Ираном.