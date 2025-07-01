Акции Tesla рухнули

Акции Tesla упали почти на 8% в ходе премаркета на бирже Nasdaq на фоне новой ссоры главы компании Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По состоянию на 02:59 по московскому времени, акции Tesla снижались на 3,85% до 311,16 долларов за бумагу. К 15:07 по московскому времени котировки ускорили падение и находились уже на уровне 297,8 долларов за бумагу, потеряв 7,98%.

Ранее Маск снова раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов, отметив, что тем, кто участвовал в этой кампании и сейчас голосует за увеличение госдолга «должно быть очень стыдно». В ответ президент США намекнул на отмену субсидирования Tesla, благодаря которому компания смогла избежать убытков в первом квартале 2025 года. Кроме того Трамп пригрозил использовать против бизнесмена DOGE и допустил возможность депортации Маска из Соединенных Штатов.