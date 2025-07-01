В России предоставят дополнительные гарантии иностранным инвесторам

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ уточняет условия, при которых иностранные граждане вправе осуществлять инвестиции на территории России без учета контрсанкционных указов 2022 и 2023 годов, утвердивших ограничения для представителей недружественных государств.

Гарантии применяются при покупке или продаже трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при IPO; при использовании им деривативов; при размещении средств на вкладах в банках России.

20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что многие иностранные компании, которые на протяжении длительного времени работали в России, ушли из страны с большими потерями.