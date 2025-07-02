«Золотое яблоко» перенесет штаб-квартиру в Москву

Основанная в Екатеринбурге косметическая сеть «Золотое яблоко» планирует снять большой офис в Москве. Ретейлер ищет помещение площадью 10−12 тыс. м2, сообщает «Коммерсант».

Сейчас компания размещает сотрудников в разрозненных объектах. Головной офис находится в Екатеринбурге. В Москве ретейлер занимает около 2 тыс. м2 офисов, а также арендует 132 рабочих места в коворкинге Aspace на Цветном бульваре.

Офис требуется для консолидации подразделений и обеспечения резерва для будущего роста, уточнили в «Золотом яблоке». Там также пояснили Sostav, что штаб-квартира в Москву переноситься не будет.

Эксперты подсчитали, что стоимость аренды нужного объекта обойдется в 720 млн руб. в год. Обычно консолидация сотрудников помогает бизнесу развивать корпоративную культуру, привлекать квалифицированных специалистов и наладить эффективность коммуникаций с международными партнерами, отмечают они.

Сейчас на офисном рынке Москвы наблюдается низкая вакантность помещений. К концу 2025 года в городе, по данным Nikoliers, будут пустовать только 4,9% площадей.

Ранее сообщалось, что аредняя ставка аренды в сервисных офисах по итогам второго квартала 2025 года увеличилась на 24−32% год к году. Это связано с ростом спроса.