Названы компании, которые заплатят самые щедрые дивиденды

Российские компании готовятся выплатить дивиденды за 2024 год. Доходность по дивидендам в большинстве случаев уступает другим инструментам, пишет Forbes. При ключевой ставке 20% годовых выгоднее оказываются вклады и облигации. Однако есть исключения.

Самые щедрые дивиденды выплатит банк ВТБ — 25,58 ₽ на акцию стоимостью 107,3 ₽. Дивдоходность составит 24% — выше ключевой ставки. Последний раз банк платил дивиденды в 2021 году, доходность составляла 2,9%.

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Высокие дивиденды некоторых компаний обусловлены разовыми факторами, указывают аналитики ФГ «Финам». Х5 будет распределять прибыль сразу за несколько лет, а ВТБ испытывает сложности с достаточностью капитала, планирует провести допэмиссию акций и продать непрофильные активы. Мосбирже также будет сложно преодолеть высокую базу дивидендов по итогам 2024 года. Аналитики также допускают ухудшение ситуации для нефтегазовых компаний, например «Сургутнефтегаза» и «Лукойла».