Минпромторг: нужно законодательно закрепить цель по доле самолетов РФ в 50%

Минпромторг РФ считает необходимым законодательно закрепить достижение 50%-ной доли отечественных самолетов в парках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"У нас в 309-м указе президента есть цель - 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это положение указа требует в том числе и законодательного закрепления", - сказал он.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, Россия должна к 2030 году увеличить авиационную подвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50%.