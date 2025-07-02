Сбер разрешил подросткам платить улыбкой

Сбербанк с этой недели вводит возможность оплаты по биометрии лица для россиян старше 14 лет. Услугой смогут воспользоваться более 6,5 млн подростков от 14 до 17 лет. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев.

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По данным банка, более 50% пользователей платежных сервисов младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные способы оплаты. Нужно открыть приложение СберБанк Онлайн, найти сервис «оплата улыбкой» по поиску, нажать «подключиться», выбрать карту и создать код безопасности, дать согласие на сдачу биометрии на Госуслугах (переадресация автоматическая), получить согласие родителей, сдать биометрию.

Сегодня основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%), клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%), а также возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет (по 5%).