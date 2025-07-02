Глава ВТБ призвал закрывать неэффективные производства

Костин призвал закрывать неэффективные производства
Глава ВТБ Андрей Костин призвал закрывать неэффективные производства и задуматься о перестройке экономики.
"Чихают" прежде всего неэффективные производства, указал банкир, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"У нас есть проблемы. Скажем, угольная отрасль. Давайте, тоже честно скажем, а зачем нам столько угля производить? <…> Все, что шахтовый метод, он неэффективен. Да, это социальные издержки, но надо этим заниматься. Если мы не начнем перестраивать экономику, закрывать неэффективные производства, у нас будет и нехватка рабочей силы, у нас будут и издержки расти и так далее. Поэтому, может быть, задуматься об этом, потому что "чихают" прежде всего те отрасли, где недостаточно эффективные производства", - сказал Костин.