Неготовые российские самолеты взлетели в цене

За последние два года перспективные российские гражданские самолеты, ни один из которых еще не готов к поставкам в авиакомпании и не был сертифицирован, взлетели в цене на 45-70 процентов. Об этом со ссылкой на информацию Министерства транспорта, пишут «Известия».

Ведомственный департамент госполитики в области гражданской авиации разослал авиакомпаниям новые цены на самолеты с поставками в 2026 году. Речь идет о таких моделях, как МС-21, SJ-100, Ил-114-300 и «Байкал» (ЛМС-901).

Среднемагистральный МС-21 Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) летом 2023 года, когда еще предполагалось, что поставки начнутся в 2024-м, оценивала в 4,3-4,6 миллиарда рублей (без учета субсидий Фонда национального благосостояния, ФНБ). Теперь стоимость лайнера выросла до 7,6 миллиарда рублей.

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Ил-114-300 за два года подорожал с 1,44 миллиарда рублей до 2,6 миллиарда, а первые самолеты и вовсе будут стоить по четыре миллиарда рублей, отмечал накануне глава Минпромторга Антон Алиханов. Модель с весны прошлого года продолжает сертификационные испытания.

Прогнозная цена «Байкала» выросла со 178 миллионов рублей до 315-320 миллионов. Как уточнили в Минтрансе, стоимость поддержания летной годности также больше, чем запланированная.

В протоколе совещания, в котором принимали участие представители «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), Росавиации, говорится, что стоимость воздушных судов в итоге, после увеличения производства, должна быть сравнимой с иностранными аналогами.

В «Ростехе», который отвечает за все указанные самолеты, объяснили, что прогнозные цены озвучивались давно, а теперь экономическая ситуация изменилась.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заметил, что первые образцы воздушных судов всегда оказываются слишком дороги и требуют значительных скидок и государственных субсидий. В плюс компания может выйти только после наращивания выпуска.

В свою очередь, в «Ростехе» попросили прекратить сравнивать российскую технику с иностранными аналогами, потому что купить их все равно невозможно. Таким образом, по всей видимости, в госкорпорации пока поставили на паузу прогнозы по поводу экспорта российских самолетов, что необходимо для экономической эффективности предприятий.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что уже сейчас структура является компанией мирового уровня по боевой авиации, а по гражданской не будет уступать Boeing и Airbus через пять лет. По его мнению, российская корпорация догонит конкурентов во всех ключевых направлениях, в том числе в уровне развития технологий, в разработках, производственной эффективности и удовлетворенности заказчиков уровнем продукции.