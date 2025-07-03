Путин высказался об интересе бизнеса к китайскому рынку

Представители бизнеса из всех стран мира хотят выйти на рынок Китая, потому что он огромен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на полях форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», передает РИА Новости.

Разговор о китайском рынке шел в ходе осмотра выставки растущих российских брендов. От представителей бизнеса поступали вопросы по выходу на китайский рынок.

«Рынок огромный. Во всем мире все хотят выйти на китайский рынок», — отметил глава государства.

До этого первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на ПМЭФ заявил, что Сбер может помочь китайским предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) найти партнеров для сотрудничества в России. По его словам, банк активно работает с Китаем и видит большой потенциал для развития сотрудничества, особенно в сегменте МСП.

Относительно помощи российскому бизнесу в выходе на китайский рынок Ведяхин уточнил, что Сбер активно сотрудничает с Российским экспортным центром и Минпромторгом РФ.