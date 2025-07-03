Путин рассказал о прорыве российских брендов в высоких технологиях

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые национальные бренды активно развиваются и в области высоких технологий, включая искусственный интеллект, благодаря собственным оригинальным разработкам.

Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», подчеркнул, что среди представленных на выставке продуктов можно увидеть не только продукты питания и одежду, но и решения в области искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Наши новые бренды – что очень важно – в разных отраслях. Я сейчас посмотрел на выставке, это и продукты питания, и одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта», – отметил глава государства.

Путин указал, что речь идет не об обратном инжиниринге или простом импортозамещении, а о появлении продуктов на базе собственных российских разработок. По его словам, такой подход является крайне важным и принципиальным для развития отечественной экономики.

Ранее Путин осмотрел экспозицию участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших».