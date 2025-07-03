Путин рассказал о прорыве российских брендов в высоких технологиях

Деловая газета "Взгляд"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые национальные бренды активно развиваются и в области высоких технологий, включая искусственный интеллект, благодаря собственным оригинальным разработкам.

Путин рассказал о прорыве российских брендов в высоких технологиях
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Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», подчеркнул, что среди представленных на выставке продуктов можно увидеть не только продукты питания и одежду, но и решения в области искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Наши новые бренды – что очень важно – в разных отраслях. Я сейчас посмотрел на выставке, это и продукты питания, и одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта», – отметил глава государства.

Путин указал, что речь идет не об обратном инжиниринге или простом импортозамещении, а о появлении продуктов на базе собственных российских разработок. По его словам, такой подход является крайне важным и принципиальным для развития отечественной экономики.

Ранее Путин осмотрел экспозицию участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших».