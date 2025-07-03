Сбер призвал учитывать цифровую трансформацию при регулировании банковских экосистем

Современное регулирование банковских экосистем должно отражать технологические изменения и учитывать новую природу активов. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов 3 июля 2025 года в Санкт-Петербурге в ходе панельной дискуссии «Регулирование участия банков в экосистемах. Версия 2.0» на Финансовом конгрессе Банка России.

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«Мы уже инвестировали в экосистему, а новые технологические вызовы, такие как генеративный искусственный интеллект, требуют значительных вложений в оборудование и инфраструктуру. Эти активы стали для нас основными, формирующими прибыль, но при этом они попадают под ограничения риск-чувствительного лимита», — отметил Тарас Скворцов.

Он подчеркнул, что за последние годы природа банковских активов изменилась, и то, что ранее считалось непрофильными вложениями, сегодня стало ядром бизнеса. Речь идет о центрах обработки данных, оборудовании и инфраструктуре — именно эти направления обеспечивают устойчивость и доходность экосистемных компаний.

По мнению топ-менеджера, существующая система двойного резервирования, при которой возникает расхождение между оценочными резервами по международным стандартам финансовой отчетности и нормативными требованиями регулятора, оказывает дополнительное давление на капитал банков. Он выразил поддержку переходному периоду по внедрению новых нормативов Банка России до 2030 года, но отметил риски, связанные с возможным повышением надбавок к достаточности капитала до 15 процентов.

«Это потребует от банков чрезмерных усилий, особенно с учетом роста риск-взвешенных активов из-за жесткого макропруденциального регулирования», — пояснил Скворцов.

Он также указал на дополнительные риски, связанные с надбавками за системную значимость, которые могут усилить нагрузку на крупнейшие финансовые институты.

Отдельно он остановился на роли маркетплейсов, с которыми глубоко интегрированы многие экосистемные банки. По его словам, зависимость от этого сегмента составляет до 99 процентов, что делает финансовые организации уязвимыми к изменениям правил или условий со стороны платформ.

«Введение комиссий для мерчантов провоцирует повышение цен для конечных потребителей, и это весомый вклад в общую инфляцию. Поэтому необходимо внимание Банка России к этой сфере», — подчеркнул он.

Скворцов подтвердил приверженность Сбера открытому диалогу с Банком России по всем ключевым вопросам — от регулирования экосистем до расчета достаточности капитала и подходов к формированию резервов.