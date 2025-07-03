Центральный банк может ограничить срок действия карт Visa и Mastercard

Директор департамента национальной платежной системы Центрального банка (ЦБ) Алла Бакина заявила, что регулятор может ограничить срок действия карт Visa и Mastercard. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Бакиной, ЦБ рассматривает возможность ввести ограничения на срок действия платежных карт, которые относятся к системам не из специального реестра регулятора — к ним относятся Visa и Mastercard. Она также добавила, что точные параметры возможных ограничений еще не установлены, но инициатива направлена на создание единой системы учета платежных карт.

«Знаете, мы проводим оценку, и если среднее по стране количество карт на человека в одном банке, у нас есть эта информация. Но поскольку на сегодняшний день единая база отсутствует, то посчитать на данных эту величину — пока задача непростая. <...> Я могу сказать, что в среднем, даже без ограничений, у, наверное, 85% граждан нашей страны количество карт не превышает четырех-пяти в одном банке. <...> Поэтому, когда мы будем принимать и давать рекомендации по ограничению, наверное, мы будем на эти цифры опираться», — рассказала Бакина.

Как уточнила директор, ЦБ рассматривает разные варианты при установлении лимита на число банковских карт. Каким в итоге будет этот механизм, в регуляторе пока не решили.

«Ограничивая количество карт во всех банках, вот здесь разные могут быть подходы, ведь можно же не две цифры давать, вообще одну какую-то величину, и человек уже сам будет решать, в одном он банке будет это делать или в нескольких. Но поскольку решение очень влиять будет на людей, поэтому пока обсуждаем, какой будет механизм», — добавила она.

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