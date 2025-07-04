Европейские предприятия призывают правительства пересмотреть подход к экономическим отношениям с Москвой, сообщили СМИ.

Как пишет Politico, бизнес-лидеры и политики на континенте все чаще выступают за смягчение позиций властей по отношению к России, особенно на фоне отсутствия реальных переговоров о прекращении огня и растущей обеспокоенности состоянием экономики, передает ТАСС.

В материале подчеркивается, что европейские чиновники стараются разорвать экономическую зависимость от России, однако ситуация может измениться, если политические настроения изменятся, военные действия прекратятся, а бизнес начнет настаивать на возвращении к дешевым российским энергоресурсам. Анонимный представитель газовой отрасли рассказал изданию, что есть компании, готовые вернуться к закупкам российского газа при наличии соответствующих условий.

Эксперт Штефан Майстер из немецкого совета по международным отношениям заявил, что «давление будет расти», поскольку голоса компаний и политиков, требующих возвращения к более дешевым газу и нефти из России, становятся все громче. По оценке источников издания, европейская экономика испытывает трудности, именно это может стать драйвером для изменения курса в будущем.

В конце июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

Премьер Словакии Роберт Фицо ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.