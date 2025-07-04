В ЦБ объяснили остановку торгов акциями ЮГК

Торги акциями энергокомпании ЮГК на бирже временно остановлены из-за резких колебаний их стоимости и опасений потерь инвесторов, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

Решение принято на фоне очень высокой волатильности бумаг и связанных с этим потенциальных неоправданных потерь для инвесторов, сказал Габуния, передает ТАСС.

ЦБ будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации на рынке и примет меры по мере необходимости для стабилизации торгов.

Ранее фьючерсы на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex опустились ниже 3,3 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с мая.