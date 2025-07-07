Оценен ущерб российских авиакомпаний из-за сбоев в расписании

Потери авиакомпаний от массовой отмены авиарейсов 5 и 6 июля в нескольких аэропортах страны могут составить 20 млрд рублей, посчитали эксперты.

Пассажирские ассоциации на фоне этих событий начали настаивать на создании четкого регламента для работы в чрезвычайных ситуациях по принципу единого окна.

Также эксперты полагают, что размещением и питанием пассажиров должны заниматься аэропорты за счет авиакомпаний, а мелким перевозчикам в такой ситуации нужна господдержка, чтобы они могли избежать банкротств.

Как посчитал основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, отмена рейса самолета Boeing 737-800 на 158 пассажиров стоит авиакомпании порядка 15-23 млн рублей в зависимости от направления, пишет "Коммерсант". Таким образом, только за первые сутки авиаколлапса в трех аэропортах авиакомпании потеряли 3,9-5,9 млрд рублей. Еще один источник пояснил, что уход одного самолета на запасной аэродром стоит 1,5-2 млн руб. на четыре часа.

Сумма дополнительных издержек авиакомпаний, связанных с веерными сбоями расписания по стране, может составить за сутки 20 млрд рублей, посчитал эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков.