В Госдуме обсудили уголовные риски для продавцов на маркетплейсах

Даже если предпринимательский субъект отказался от сомнительных налоговых схем, признал нарушения и полностью погасил задолженности, это не гарантирует отсутствия рисков уголовного преследования. Вопрос приобрёл актуальность на фоне обсуждения в Госдуме, где недавно состоялось заседание межфракционной рабочей группы, посвящённое налоговой нагрузке на маркетплейс-продавцов, пишет Forbes.

В последние годы появились резонансные случаи, когда к статьям УК о неуплате налогов (198 и 199 — для физических лиц и организаций соответственно) присоединялись обвинения по более тяжёлым статьям — например, о легализации доходов, полученных преступным путем (174.1), незаконных операциях с платежными средствами (187) или переводе валюты за рубеж по фальсифицированным документам (193.1). Эти эпизоды стали особенно известны благодаря делам против популярных инфлюенсеров, однако аналогичный подход может быть распространён и на других участников рынка — в частности, продавцов, которых уличили в дроблении бизнеса, в том числе селлеров на маркетплейсах.

«Если в одном регионе следственные органы нашли способ объединить несколько статей, довести дело до суда и добиться приговора — это может стать прецедентом для других территориальных подразделений. Особенно тревожна ситуация вдали от центра, где у предпринимателей меньше ресурсов на защиту», — отметил на заседании Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике.

Сопредседатель Ассоциации поставщиков на маркетплейсах (АПТЭП) Маргарита Евстигнеева подчеркнула, что призывает участников рынка к «обелению» и отказу от схем с дроблением. Однако, по её словам, на практике предприниматели, добровольно начавшие процесс выхода из серой зоны, оказываются в уязвимом положении.

«Судя по делам блогеров, даже если человек прекратил использовать сомнительные схемы, признал вину и заплатил все налоги — его могут всё равно привлечь по статьям 174.1 и 187», — говорит она.

По мнению Свинцова, государству стоит заблаговременно дать ясный сигнал бизнесу и закрепить рамки допустимых действий, чтобы такая правоприменительная модель не стала массовой.

Юрист BGP Litigation Денис Савин напомнил, что стандартная квалификация по налоговым правонарушениям предполагает применение статьи 198 для физических лиц и 199 — для компаний. Дополнительные статьи, связанные с отмыванием доходов, неправомерным оборотом средств или валютными операциями, как правило, применяются, если следствие доказывает факт использования незаконных средств — например, для покупки имущества. Однако, по словам эксперта, в современных делах правоохранительные органы всё чаще трактуют любые нетипичные финансовые операции как попытки легализации — будь то переводы на счета ИП, оплата артистов или корпоративов.

Ранее действовавшая практика позволяла прекратить уголовное дело по уплате налогов в случае полной компенсации ущерба. Но, как отмечает Екатерина Авдеева из «Деловой России», в случае с блогерами следователи начали искать новые комбинации статей, чтобы продолжать преследование даже после погашения налогов.