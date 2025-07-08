Wildberries запустила экспресс-доставку готовых блюд из ресторанов

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила экспресс-доставку готовых блюд из ресторанов и кафе в ряде районов Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Компания РВБ запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Пользователи смогут заказать готовую еду прямо на витрине маркетплейса, которая будет приготовлена и доставлена силами партнеров в течение часа. Первым к пилотному FoodTech-проекту подключится Dostaевский – сервис доставки еды, работающий в формате «dark kitchen». На данный момент услуга уже действует для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга – в зонах доставки ресторана», – говорится в материале.

На следующих этапах тестирования география сервиса будет расширяться и доставка появится в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Уфе, Тюмени и других городах.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать блюдо на онлайн-витрине маркетплейса и добавить его в корзину. Сервис доставки работает круглосуточно.