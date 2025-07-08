"Газпром" утвердил программу развития до 2035 года

Совет директоров "Газпрома" утвердил долгосрочную программу развития на 2026-2035, которая в том числе предусматривает необходимость диверсификации поставок газа на внешние рынки и оптимизацию расходов на реализацию инвестиционной программы.

Директора холдинга на заседании 7 июля обсудили актуализацию долгосрочной программы и ключевые показатели деятельности компании, связанные с реализацией перечня поручений президента РФ от 22 января 2025 г.

"Утвердить долгосрочную программу развития ПАО "Газпром" (группы "Газпром") на 2026-2035 годы, которая обеспечивает при определении ключевых показателей деятельности ПАО "Газпром" необходимость: оптимизации расходов на реализацию инвестиционной программы и минимизацию инвестиций в непроизводственную сферу; увеличения поставок природного газа на внутренний рынок и объема переработки природного газа; увеличения производства сжиженного природного газа; диверсификации поставок природного газа на внешние рынки", - сказано в сообщении холдинга по итогам заседания.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" и правительству подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок.