На Wildberries появилась экспресс-доставка еды из сети кондитерских

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) запустила экспресс-доставку продуктов питания из сети фирменных магазинов «У Палыча», сообщает пресс-служба компании.

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На данный момент услуга доступна для жителей Москвы, а также определенных районов Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Липецка, Твери и Тулы. Кроме того, в будущем планируется расширение географии доставки по всей столице и до 172 магазинов сети в России.

В РВБ уточнили, что сейчас на онлайн-витрине маркетплейса представлено около 500 позиций под торговой маркой «У Палыча». В ассортимент входят торты, пирожные, кексы, блины, осетинские пироги, равиоли, хумус, пастила, готовая еда, замороженные полуфабрикаты и другие продукты.

Отмечается, что партнерство реализовано по модели «Витрина экспресс», в рамках которой ритейлер самостоятельно хранит, собирает и доставляет заказы, а маркетплейс выступает виртуальной витриной для товаров партнера.

Среднее время доставки будет составлять два часа, но оно будет зависеть от местоположения клиента. При этом, еда доставляется из ближайшего фирменного магазина сети.

Напомним, в декабре 2024 года Wildberries объявила о запуске доставки продуктов питания от ритейл-партнеров. Предполагается, что компания продолжит развивать направление e-grocery, сотрудничая с крупными игроками рынка, специализирующимися на доставке еды и готовых блюд.

Напомним, в декабре 2024 года Wildberries объявила о запуске доставки продуктов питания от ритейл-партнеров. Предполагается, что компания продолжит развивать направление e-grocery, сотрудничая с крупными игроками рынка, специализирующимися на доставке еды и готовых блюд.