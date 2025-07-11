Суд в Челябинске изъял акции «Южуралзолота» в пользу государства

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства акций компании «Южуралзолото», передает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме.

Судья сообщил: «Суд принял решение иск удовлетворить».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ провела обыски в компании «Южуралзолото». Генпрокуратура потребовала вернуть компанию государству. Дмитрий Песков переадресовал вопросы о ситуации с «Южуралзолотом» правоохранительным органам.