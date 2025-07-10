В НСПК назвали причину сбоя в работе Системы быстрых платежей

В четверг, 10 июня, в работе Системы быстрых платежей (СБП) с трех часов дня по московскому времени наблюдается масштабный сбой. Профильные сервисы мониторинга DownDetector и "Сбой.РФ" зафиксировали несколько тысяч жалоб от пользователей СБП, которые особенно активно поступали с трех до пяти часов дня.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга , Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Тверской и Нижегородской областей.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором СБП и карт "Мир", заявили, что время обработки операций по СБП было увеличено из-за инцидента на стороне провайдера. Представитель НСПК пообещал дополнительно сообщить о возвращении всех сервисов к работе в штатном режиме.

В Дежурной службе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщили ТАСС, что не фиксируют DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. Эта служба подведомственна Роскомнадзору.

Национальная система платежных карт работает в России с 2014 года и контролируется Банком России, который является ее единственным акционером.