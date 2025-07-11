ЦБ предложил компаниям оптимизировать отчетность

Банк России опубликовал свои предложения по оптимизации качества отчетности эмитентов, следует из сообщения регулятора. Он последовательно настаивает на более полном раскрытии данных об эмитентах, так как напрямую увязывает этот фактор с доверием инвесторов ко всему рынку.

По его мнению, необходимо стандартизировать отчетность компаний , так как «отсутствие требований к структуре и содержанию годового отчета способствует выхолащиванию его содержания». Вследствие чего отчетные документы не соответствуют изначальной цели — стать ключевым каналом коммуникации между эмитентами, акционерами и другими заинтересованными лицами.

При этом ЦБ отмечает, что наилучшие годовые отчеты составляют эмитенты, чьи акции включены в котировальные списки, особенно если это первый уровень листинга.

Следующим регулятор предлагает исключить дублирование информации в отчетах по итогам 6 и 12 месяцев, так как оба этих документа имеют статичные разделы, в которых нет оперативно обновляемых сведений. Поэтому ЦБ предлагает исключить требование о раскрытии в отчете за 12 месяцев той информации, которая обязательно должна быть в годовом отчете, а также ЦБ хочет установить, что исключенная информация из отчета за 12 месяцев будет раскрываться в отчете эмитента за 6 месяцев, если в ее составе произошли существенные изменения.

К дублированию информации также приводит и временной лаг в 30 дней между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, который объясняет причины достижения таких результатов. ЦБ предлагает публиковать их одновременно.

Еще одной проблемой раскрытия отчетности является качество данных о корпоративном управлении, где ЦБ отмечает «ухудшение ситуации» , так как с 2022 года произошло снижение информационной прозрачности эмитентов. Так, в ходе проверки Банка России, проведенной в 2024 году, было выявлено, что в ряде случаев отчеты не соответствовали фактической корпоративной практике.

Регулятор полагает, что в годовом отчете должна появится обязательная часть, посвященная вопросам корпоративного управления. Эмитентам в том числе для этого предлагается привлекать независимых аудиторов.

Также ЦБ выступил с инициативой о переходе от ручной подготовки отчетов к электронным форматам , что позволяет сократить время на обработку и анализ данных.

Обсуждение инициатив, предложенных ЦБ, продлится до 1 августа 2025 года.