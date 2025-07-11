«Сбер» снял ограничения по акциям ЮКГ

Брокер Сбербанка отменил ранее введенные ограничения по акциям «Южуралзолота». Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на заявление пресс-службы кредитной организации.

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Решение было принято на основании нового документа суда, уточнили представители «Сбера». Ограничения были сняты на операции с акциями вышеуказанной золотодобывающей компании. Новый судебный акт, пояснили в пресс-службе кредитной организации, «заменил ранее введенные меры».

В банке добавили, что биржевые операции с ценными бумагами «Южуралзолота» станут доступны для игроков только после возобновления торгов на Мосбирже.