Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже

Испанский миллиардер, основатель одного из крупнейших в мире ретейлеров одежды Inditex SA Амансио Ортега купил пятизвездочный отель в Париже. Соответствующий материал публикует Bloomberg.

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По данным представителя компании Pontegadea, которая управляет активами 89-летнего основателя Zara, речь идет о покупке здания у компании Derby Hotels. При этом уточняется, что его стоимость составляет 113 миллионов долларов (8,7 миллиарда рублей). Известно, что отель находится в престижном районе недалеко от оперного театра Гранд-Опера.

Pontegadea владеет 59 процентами акций Inditex SA и реинвестирует получаемые дивиденды в недвижимость, инфраструктуру и энергетические активы.

В текущем году Ортега также приобрел жилой дом в Форт-Лодердейле, США, стоимостью около за 165 миллионов евро (15 миллиардов рублей) и офисное здание в Барселоне за 250 миллионов евро (22 миллиарда рублей).

В мае сообщалось, что Zara предусмотрела возможность вернуться в Россию. По данным журналистов Financial Times, соглашение о продаже российского бизнеса Inditex (владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами) оставляло ретейлеру возможность возобновить работу в России в будущем.