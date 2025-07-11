РСПП: российский бизнес справился с задачей заместить ушедшие западные компании

Российские компании смогли заместить ушедшие из-за санкций западные компании, наиболее успешно это было сделано в сфере производства конечной продукции, промышленных услуг, изготовления комплектующих и разработки программного обеспечения, говорится в исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на основе проведенного в мае опроса представителей 140 компаний.

"Согласно данным опроса, наиболее результативным оказался процесс импортозамещения в области производства конечной продукции - 37,8% предприятий ответили, что они сумели занять покинутые конкурентные ниши. Чуть менее 30% организаций заместили ушедшие иностранные компании в сфере промышленных услуг (инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт) и/или в области производства машин и оборудования", - уточняется в исследовании.

Данные опроса показывают, что импортозамещение показало свою эффективность.

"Если сравнивать результаты, полученные в 2025 году, с данными за 2023 год, возможно заметить, что российские компании достигли поставленных целей - два года назад лишь малая часть компаний (от 1% до 7%) сумела воспользоваться шансами заместить иностранные компании в различных областях и сферах", - отметили в РСПП.

В ходе опроса в мае текущего года около четверти компаний сообщили, что смогли воспользоваться возможностью занять конкурентные ниши в области изготовления комплектующих. Аналогичная доля положительных ответов - в области производства материалов и в сфере разработки ПО.

"Реже всего респонденты сообщали об успешном опыте импортозамещения в сфере добычи и переработки сырья, - в 15,1% случаев. Наряду с этим, в области изготовления комплектующих и узлов, и в области производства машин и оборудования, по ощущению опрошенных компаний, сохраняется довольно высокий потенциал импортозамещения - пятая часть компаний планирует в будущем занять ниши, которые покинули иностранные компании", - говорится в исследовании.

По данным опроса, 37,7% опрошенных компаний участвуют в настоящее время в реализации Национальных проектов РФ; 6,9% организаций принимали участие в их реализации в прошлом. В то же время, только 17,7% предприятий сообщили, что они участвуют в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства (НПТЛ). 30,8% организаций осведомлены о нацпроектах и планируют в будущем принять участие в их реализации. Чуть больше - 34,6% компаний - осведомлены о НПТЛ, понимают их цели и задачи, и в перспективе собираются участвовать в реализации НПТЛ. Четверть респондентов сообщила, что их компании не обладают достаточной информацией и пониманием своей роли в реализации национальных проектов.