BlackRock отказалась инвестировать в Киев из-за непостоянства Трампа

Американская корпорация BlackRock отказалась от участия в восстановлении Украины из-за переменчивости президента США Дональда Трампа, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Такое непостоянство, похоже, стало катализатором для изменения решения BlackRock», — говорится в публикации.

Как отмечается, постоянное изменение позиции Трампа спугнуло инвесторов, которых пыталась привлечь корпорация для финансирования восстановления Украины.

По данным издания, Франция сейчас разрабатывает альтернативное предложение, но уже без участия американских компаний.

Ранее агентство Bloomberg писало, что BlackRock приостановила переговоры о финансировании Киева.