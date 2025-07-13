Норвегию обвинили в недобросовестной конкуренции в ущерб России

Норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции, заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Корчунов сообщил, что Норвегия взяла курс на разрыв торгово-экономических связей с Россией, несмотря на ущерб для собственного бизнеса.

«Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции», — разъяснил дипломат.

В частности, пояснил глава дипмиссии, глава концерна Yara неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке.

«Обратили внимание на его заявление о том, что именно благодаря лоббистским усилиям Yara было принято решение ввести заградительные пошлины на российские удобрения. Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией», — пояснил Корчунов.

Дипломат подчеркнул, что в странах Латинской Америки, Азии и Африки не приветствуют компании, прибегающие к недобросовестной конкуренции, политическому лоббизму и подмене рыночных механизмов нелегитимными санкционными инструментами в духе неоколониализма.