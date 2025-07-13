Концерн Rheinmetall рассказал о планах продаж к 2030 году

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до €40-50 млрд к 2030 году и создать рабочие места в ФРГ. Об этом Bild рассказал глава компании Армин Паппергер.

По его словам, для концерна это будет означать десятикратное увеличение по сравнению с 2021 годом. Паппергер добавил, что движущей силой роста объем продаж Rheinmetall является российско-украинский конфликт.

Глава компании подчеркнул, что в настоящий момент концерн ведет переговоры о закупках 6-7 тысяч машин, которые предназначены для оснащения новых бригад. Среди них танк Leopard 2, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer. Паппергер добавил, что компания ожидает заказы на сумму до €70 млрд в течение следующих 12 месяцев только из Германии.

До этого сообщалось, что Rheinmetall и украинский «Укроборонпром» подписали меморандум о создании третьего совместного предприятия для выпуска 155-мм артиллерийских снарядов. Производство мощностью 150 тыс. единиц в год планируют запустить к 2026 году.