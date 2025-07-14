Стали известны номинанты 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвел результаты 2-го этапа рассмотрения конкурсных заявок.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России»

Претендентами на победу объявлены 50 отечественных брендов.

«Во втором этапе отбора заявок мы заметили, что наши участники проявляют высокую адаптивность и прежде всего ориентируются на потребности российского рынка. Цель премии — не только отмечать проверенные временем и успешные компании, но и поддерживать молодых перспективных игроков. Разделение конкурса на высшую и первую лиги позволяет справедливо оценивать и вознаграждать как опытных участников, так и новичков с большим потенциалом. Такой подход помогает сбалансированно признавать достижения лидеров и одновременно стимулировать развитие новых компаний, что положительно влияет на рынок в целом», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

• ВИКАМ в номинации «Машиностроение»

• Компьютерная Академия ТОП в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»

• Корпоративный университет ТМК2U в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых»

• КОТМАРКОТ в номинации «Одежда для детей»

• Проект «ФармКод» в номинации «Социальный проект»

• СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»

• УРАЛ в номинации «Устройства мультимедиа»

• «ФрутоНяня» в номинации «Детское питание»

• Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в номинации «Общественно-значимый проект»

• AITO SERES в номинации «Легковые автомобили»

• BIOTIME в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

• ChinaCable.ru в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование»

• ELBRUS HOME в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»

• GeoSM в номинации «Строительные материалы»

• IEK в номинации «Электротехнические изделия»

• Mash в номинации «Интернет-СМИ»

• MILANIKA в номинации «Товары для сна и отдыха»

• MIUZ DIAMONDS в номинации «Ювелирные украшения»

• PUNKT E в номинации «Электрокары и электротранспорт»

• RETASTE в номинации «Кухонная техника»

• STELS в номинации «Мототехника»

• TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

• в номинации «Мебель» - Шатура и O'PRIME

• в номинации «Товары для дома и сада» - AVGUST и GARDEN ЖУК

В первой лиге:

• АксЭл в номинации «Приспособления для чистки и уборки»

• Витридинол® в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»

• ASPERA Explorations в номинации «Туризм и путешествия»

• CHA U KAO в номинации «Косметика и косметические продукты»

• DLYa da KOJi в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

• LAVIVION в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней»

• Magnetto.pro в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

• NATCAR в номинации «Транспортные и логистические услуги»

• TAN HOUSE в номинации «Загородная недвижимость»

• UIS в номинации «Коммуникационные услуги»

• в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - БАДы от ВЕЛФАРМ и Joyer

Специальные номинации:

• «Мегабренд» - М.Видео-Эльдорадо и Спортлото

• «Бренд цифровых коммуникаций» - Сборная Здоровья, IEK и UIS

• «Экобренд» - СИМПРЕАЛ

• «Культурный код» - Спортлото

• «О России с любовью» - УРАЛ

• «Успешный старт» - AITO SERES и Dr.Aktiv

• «Экспансия года: переход бренда с местного на федеральный уровень». Номинация в партнерстве с АБКР - DDX Fitness

• «Бренд-прорыв» - FitStars, LAMM и Magnetto.pro

• «HR-бренд» - IEK CAREER и TION

• «Успешный ребрендинг» - IEK и OctoSkills

• «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения». Номинация в партнерстве с АКАР – IEK и THERMAGENT

• «Креативный бренд» - SHOT и WUCHT

• «Продукт нового поколения: Инновационные решения» - TION

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 3-ем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

• Оператор – Агентство Point Passat.

• Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.

• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.

• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co.