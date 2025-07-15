Российские ретейлеры столкнулись с нехваткой курьеров

Продуктовые ретейлеры и сервисы доставки стали активнее нанимать несовершеннолетних, чтобы компенсировать сезонный дефицит персонала. По данным «Infoline-Аналитики», этим летом до 500 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет могут выйти на работу, отработав суммарно около 100 тыс. смен с оплатой от 3 тыс. до 6,5 тыс. руб. за день. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации участников рынка, спрос со стороны молодежи на вакансии курьеров и сборщиков заказов существенно вырос. Наиболее востребованы подростки в распределительных центрах маркетплейсов и dark kitchen крупных продуктовых сетей. Например, в компании «Купер» число сотрудников до 18 лет увеличилось на 54% за первое полугодие, а в X5 Digital работает около 3 тыс. таких сотрудников.

Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетние ограничены в количестве рабочего времени — не более 7 часов в смену и от 24 до 35 часов в неделю.

По данным hh.ru, за первое полугодие 2025 года компании направили несовершеннолетним лишь 3,4 млн приглашений на работу — это 2,7% от общего количества. На платформе «Авито Подработка» отмечают, что курьеры-подростки получают 3−5 тыс. руб. за смену, а сборщики — до 6,5 тыс. руб.

Ранее в hh.ru отмечали, что российские компании начали предлагать несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами опытных специалистов. Так, средний уровень оплаты труда для подростков в 2025 году вырос на 30 тыс. руб. по сравнению с январем 2024 года. В пересчете на сокращенный рабочий график подростков заработная плата может составлять от 35 до 87 тыс. руб. в месяц.