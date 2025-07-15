В России оказалась парализована работа крупной сети алкомаркетов

Крупная сеть алкомаркетов — компания «Винлаб» — внезапно приостановила свою работу по всей территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник.

Отмечается, что магазины этой алкосети не открываются уже второй день подряд. Причиной сбоя стал масштабный взлом внутренних серверов компании. На дверях самих торговых точек вывешены объявления, в которых говорится о «технических причинах» парализации работы «Винлаб». При этом каких-либо подробностей приостановки деятельности там не приводится.

Сайт «Винлаба» также продолжительное время остается недоступным для пользователей. Оформить новые заказы на этом интернет-ресурсе сейчас невозможно. Клиенты, которые успели сделать покупки до остановки работы, столкнулись с зависшими заказами без какого-либо статуса доставки. В самой компании пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

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Похожий ассортимент алкогольной продукции есть в сети «Вингараж». О запуске этого бренда ретейлер «Лента» сообщал еще в прошлом году. В компании подчеркнули, что упор сделан на реализацию вина различных сортов. Российская сеть продуктовых гипермаркетов и супермаркетов подала заявку на регистрацию нового товарного знака в январе 2024 года. Как пояснили в «Ленте», магазины «Вингараж» находятся в максимально близких к покупателю локациях.