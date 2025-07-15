Bloomberg: производитель Labubu ожидает роста прибыли на 350% с начала года

Китайская компания Pop Mart рассчитывает увеличить выручку с продаж плюшевых кукол не менее чем в два раза. В руководстве фирмы отметили, что на рост рентабельности повлияли популярность, оптимизация затрат и контроль расходов.

Как пишет Bloomberg, растущая популярность плюшевых игрушек превратила Pop Mart в компанию стоимостью более 40 млрд долларов. Её акции на Гонконгской фондовой бирже за последний год подскочили почти на 600%.

Персонажа Labubu с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал дизайнер из Гонконга Касинг Лунг. С 2019 года Pop Mart стала выпускать фигурки и пушистые брелоки Labubu разных цветов. Они продаются в закрытых боксах, где содержится игрушка, выбранная случайным образом.