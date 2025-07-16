Adidas зарегистрирует новый бренд в России

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего логотипа. Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

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Из документа следует, что компания подала заявку в Роспатент 11 июля. Adidas регистрирует товарные знаки по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28 и 35. Это позволяет, в частности, продавать и производить одежду, обувь, головные уборы, спортивные товары, ювелирные и парфюмерные изделия.

Компания Adidas приостановила работу магазинов в России весной 2022 года, но все это время продолжала оплачивать аренду. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране. При этом после ухода с российского рынка Adidas продавала свои товары через дистрибутора, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду. По данным СМИ, бренд рассматривал возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору.