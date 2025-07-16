В Москве начался прием заявок на премию Startup Summit Awards для инновационного рынка

В Москве начался прием заявок на премию Startup Summit Awards, учрежденную для участников российского рынка инноваций. Ее цель — отметить эффективные практики в области развития отрасли, мотивировать крупные компании и инвесторов поддерживать начинающих предпринимателей, а также способствовать росту экономического потенциала регионов.

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Учредителями премии выступили компания Сбер и правительство Москвы. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что Сбер с 2019 года занимается развитием технологического предпринимательства и создает инфраструктуру для масштабирования стартапов и венчурного рынка в России.

«Startup Summit Awards станет новой точкой притяжения для всего сообщества: от амбициозных молодых основателей до крупнейших корпораций и фондов. Наша задача — поддержать самые яркие истории успеха, технологических прорывов и инвестиционного роста», — подчеркнул Александр Ведяхин.

Он добавил, что ожидается подача нескольких сотен заявок-кейсов из различных регионов страны. По его словам, премия совместно с правительством Москвы призвана вдохновить крупных игроков на укрепление сотрудничества со стартапами и развитие проектов, способных определить будущее российской экономики и инноваций.

Конкурс проходит в 17 номинациях. Участвовать в нем могут стартапы, инвесторы, представители крупных корпораций и региональных институтов развития. Победители получат признание за достижения в сфере технологического предпринимательства и внедрения инноваций, призы от партнеров и медиаподдержку.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице сформирована комплексная экосистема поддержки технологического бизнеса, охватывающая весь цикл — от идеи в рамках акселераторов до пилотирования готовых решений на городских площадках.

«Предприниматели могут рассчитывать на гранты, субсидии и консультации экспертов. Премия станет еще одним инструментом развития этого направления как в Москве, так и по всей России», — добавила Наталья Сергунина.

Ознакомиться со списком номинаций и подать заявку можно на официальном сайте премии.

В состав жюри войдут руководители крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, представители органов государственной власти и профильных образовательных учреждений. Проекты будут оцениваться по критериям инновационности решений, масштабности и качества партнерств, устойчивости финансовых показателей, а также вкладу в развитие технологической экосистемы и созданию новых точек роста.

Церемония вручения премии станет ключевым событием международной конференции Moscow Startup Summit, которая пройдет в октябре.