Подсчитаны убытки сети «Винлаб» после атаки хакеров

Более 2 тысяч алкомаркетов «Винлаб» на протяжении нескольких дней закрыты, сообщает Forbes.

Холдинг Novabev Group, который владеет сетью, сообщил, что 14 июля ее атаковали хакеры. Злоумышленники требовали денежное вознаграждение, но компания предпочитает не вступать с ними в переговоры. Каждый день простоя обходится компании в 200-300 млн руб. выручки без учета прочих убытков. Если магазины не откроются 17 июля, убытки могут составить от 800 млн до 1,2 млрд руб.

В Novabev Group назвали произошедшее «масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами». Несмотря на системы защиты, мошенникам удалось нарушить работу части IT-инфраструктуры компании.

Ранее стало известно, что хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».